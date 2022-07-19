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Генштаб: Россия бросает в самые рисковые атаки представителей нацменьшинств, там растет недовольство

Анастасия КалатурВторник, 19 июля 2022, 07:09
ФОТО: GETTY

Российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что в связи с потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений ВС Беларуси, привлеченных к прикрытию участка границы. В приграничных районах ведется разведка БпЛА. Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении россияне продолжают усиленно охранять участок украино-российской границы. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населённых пунктов Николаевка Черниговской области и населенных пунктов Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области. Подразделения противника продолжают ведение воздушной разведки.

На Харьковском направлении враг ведет боевые действия для удержания рубежей. Совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в частности неподалеку от Руських и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Руськой Лозовой, Чугуева. Вражеская разведка боем в районе населённого пункта Уды полностью провалилась. Оккупанты понесли потери и отошли.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

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После авиаудара неподалеку от Гусаровки оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Наши воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.

На Краматорском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спирное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар  вблизи Верхнекаменского. Враг вел штурм близ Спирного, успеха не имел, отошел. Пытается наступать в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиаудары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского. Все попытки штурма по направлениям населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудар вблизи Каменки.

На Южнобужском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку БпЛА. Продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

Остается высокий уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины.

Темы: войнаРосcияГенштаб
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