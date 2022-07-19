Ирландия приостановила безвиз для беженцев из 20 стран Европы, чтобы освободить место для украинцев

Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большей части Европы, чтобы освободить место для украинцев.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Правительство Ирландии приняло решение в понедельник вечером после того, как в стране, уже принявшей более 43 000 украинцев, закончились места, предназначенные для новоприбывших украинцев, потому что их заняли беженцы из других стран.

В результате сотни украинцев, в основном женщины и дети, которые оказались в Ирландии с четверга, вынуждены были ночевать на полу заброшенного здания аэропорта Дублина, а со вторника будут временно размещены в палаточном городке, построенном ирландской армией к северу от ирландской столицы.

Дублин связал эти проблемы с неожиданно сильным потоком неукраинских беженцев, прибывающих из других стран Европы, при этом нынешние объемы в настоящее время вдвое превышают допандемические нормы.

Правительство сослалось на угрозы Великобритании депортировать вновь прибывших лиц, ищущих убежища, в Руанду, как на один из факторов, побуждающих больше людей переезжать в Ирландию. Однако его решение не повлияет на потоки беженцев из Великобритании.

Решением правительства на 12 месяцев прекращен безвизовый въезд для беженцев из 20 стран: Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии.

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Все они, как и Ирландия, подписали Соглашение Совета Европы об отмене виз для беженцев, пакт 1960 года, который позволяет людям, ищущим защиты беженцев в одной подписавшей стране, путешествовать в другие подписавшие страны на срок до трех месяцев без визы.

Соглашение дает участникам возможность приостановить его действие. Это первый случай, когда Ирландия сделала это.

Министр иностранных дел Саймон Ковени подчеркнул, что это изменение "поможет защитить украинцев и представителей других национальностей, спасающихся от конфликтов, поскольку уменьшит количество злоупотреблений этой системой".

Как известно, Ирландия одна из первых открыла границы для украинцев после начала полномасштабного вторжения России и отменила визовый режим.