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ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоВторник, 19 июля 2022, 18:51
иллюстративное фото ВСУ

Украинские военные нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки в Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба от 19 июля

Детали: На Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивается на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского.

Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.

Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта.

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Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тонечко, Большая Михайловка, Январское, Каменское, Чаривне, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополь.

Нанес авиаудар недалеко от Каменки.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории РФ Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Вовкивку Сумской области.

На Харьковском направлении враг продолжил поражение огнем из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова.

Совершал неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанес авиационный удар.

На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровно, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чеполь, Семиланне, Грушуваха, Адамовка, Барвинково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.

Вражеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. оккупанты с потерями отошли.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Завершается ротация подразделений, задействованных до прикрытия участка белорусско-украинской границы.

Темы: война
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