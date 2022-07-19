Немецкое правительство сократило военную поддержку Украины, несмотря на обещания – Welt

Правительство Германии, несмотря на обещания, не увеличило военную поддержку Украины, оппозиция считает такое поведение позорным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

В понедельник канцлер Олаф Шольц заявил: "Мы будем поддерживать Украину - столько, сколько она будет нуждаться в этой поддержке: экономически, гуманитарно, финансово и через поставку оружия".

Однако, как отмечается, действия правительства не отвечают его заявлениям.

Как отмечает издание, сокращение поставок вытекает из списка поставленного в Киев оружия, которое само федеральное правительство опубликовало 21 июня.

С того времени его трижды обновляли и дополняли новыми товарами, за чем следило Welt. За последние три недели Украина получила две поставки. В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи сухпайков. Вторая поставка включала 102 небронированных автомобиля.

Оппозиция подвергла резкой критике отсутствие дальнейших поставок. Публичные слова и действия в федеральном правительстве резко отличаются. Это позор", - сказал Торстен Фрай, парламентский секретарь фракции ХДС в Бундестаге.

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"Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит урон репутации Германии. Коалиция закрывает глаза на то, что демократия и свобода сейчас защищаются именно на востоке и юге Украины", - заявил он.

На вопрос, поставлено ли "оружие" за последние три недели, отвечает их собственным ожиданиям, внешнеполитический представитель парламентской группы СДПГ Нильс Шмид сказал "Да".

По его словам, "надо рассматривать поддержку западного сообщества, включая пакет ЕС на 500 миллионов евро, принятый в понедельник как общий пакет".

Однако Шольца критикуют не только в оппозиции, но и коалиции, в частности, в свободной демократической партии. "Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка Германии является образцовой, канцлер не может убедительно оправдать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение", — сказал представитель ВДП по оборонной политике Александр Мюллер.

Последний раз Германия осуществляла существенные поставки оружия в Украину четыре недели назад. 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Согласно списку федерального правительства, они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, еще 5000 шлемами, оборудованием для борьбы с беспилотниками и запасными частями к автомобилям.

До этого федеральное правительство уже сводило объем своей военной поддержки к минимуму. Как видно из доступных миру инвентарных списков, с 30 марта по середину июня в Украину прибыли лишь небольшие устройства. Это радиостанции, ручные гранаты, детали пулеметов, детонационные шнуры и зажигатели.