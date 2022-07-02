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Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 июля 2022, 02:47
Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный
ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ 30 ИЮНЯ, ФОТО MAXAR TECHNOLOGIES/TWITTER

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило отступление россиян с острова Змеиный и не считает это "жестом доброй воли".

Источник: высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, цитирует сайт Пентагона.

Прямая речь: "Мы рассматриваем это развитие событий как такое, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с применением ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели, чтобы атаковать корабль поставок".

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…Таким образом, украинцы очень осложнили россиянам поддержку операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия покинула остров.

Подробности: Пентагон считает, что взятие Змеиного под контроль ВСУ является облегчением защиты Одессы, а также возможностью открывать морские пути без контроля России.

Темы: Змеиныйвойна
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