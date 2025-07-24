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В Украину вернулся последний из защитников острова Змеиный: детали обмена

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 01:48
В Украину вернулся последний из защитников острова Змеиный: детали обмена
освобожденные 23 июля украинцы, фото: Координационный штаб

В рамках обмена 23 июля в Украину вернулся, в частности, последний из защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Виталий Гиренко.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Facebook-группа "Защитники Змеиного"

Детали: В штабе рассказали подробности девятого этапа обмена, который проходит в соответствии с договоренностями в Стамбуле.

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Дословно: "Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины освобождена из российского плена группа защитников, имеющих ранения и тяжелые заболевания.

Среди освобожденных сегодня – военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров. Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.

Возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины". 

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Детали: В штабе сообщили, что самому молодому освобожденному 23 июля защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет. 

Всего на родину вернулись украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

В Facebook-группе "Защитники Змеиного" сообщили имя пограничника, который защищал остров и теперь вернулся по обмену – Виталий Гиренко.

Что предшествовало: 23 июля Украина провела 9-й этап обмена пленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые военные.

Украинская сторона не сообщает, сколько человек вернулись в рамках этого этапа. В то же время, по словам главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, с каждой стороны обменяли примерно 250 человек. По его словам, это последний этап обмена в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Предыстория: 

  • 24 февраля 2022 года к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
  • Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, потом применили боевую авиацию.
  • Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом. Защитники Змеиного оказались в российском плену.
  • Автора знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди на х#й", пограничника, удалось вытащить из российского плена в мае 2022 года.

обменЗмеиный
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