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35 стран требуют выгнать Россию и Беларусь из международных спортивных организаций

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 08:49
Фото betexion с сайта Pixabay

Министры спорта 35 европейских и неевропейских стран выступили с общим требованием приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях.

Источник: Министерство спорта и туризма Польши

Прямая речь министра спорта Польши Камиля Бортничука на брифинге 1 июля: "Мы требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, устранения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, а также приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России".

Детали: Сообщается, что совместную декларацию о дальнейших санкциях против России и Беларуси в сфере спорта подписали 25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

Документ не подписывали Болгария, Венгрия и Швейцария.

В Министерстве спорта Польши напомнили, что это уже вторая общая позиция министров спорта Европы и других частей мира. Первая была представлена ​​8 марта, вскоре после агрессии России против Украины.

Тогда министры спорта рекомендовали международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды из международных соревнований, а также лишить Россию и Беларусь права на организацию крупных международных соревнований.

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Предыстория: 

  • Ранеее у России отобрали право на проведение Чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2023 году из-за агрессии против Украины.

Темы: спортРосcияБеларусь
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