35 стран требуют выгнать Россию и Беларусь из международных спортивных организаций

Министры спорта 35 европейских и неевропейских стран выступили с общим требованием приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях.

Источник: Министерство спорта и туризма Польши

Прямая речь министра спорта Польши Камиля Бортничука на брифинге 1 июля: "Мы требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, устранения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, а также приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России".

Детали: Сообщается, что совместную декларацию о дальнейших санкциях против России и Беларуси в сфере спорта подписали 25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

Документ не подписывали Болгария, Венгрия и Швейцария.

В Министерстве спорта Польши напомнили, что это уже вторая общая позиция министров спорта Европы и других частей мира. Первая была представлена ​​8 марта, вскоре после агрессии России против Украины.

Тогда министры спорта рекомендовали международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды из международных соревнований, а также лишить Россию и Беларусь права на организацию крупных международных соревнований.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: