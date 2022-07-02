Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагедия в Кременчуге: семьям погибших в ТЦ "Амстор" выплатят по 100 тысяч грн – мэр

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 11:11
Спасатели разбирают завалы ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Фото ГСЧС

Кременчугский городской совет принял решение об увеличении материальной помощи семьям пострадавших в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен.

Источник: мэр города Виталий Малецкий в Facebook

Прямая речь Малецкого: "Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ "Амстор".

Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской общины с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии".

Детали: Мэр также сообщил, что горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.

"Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скорбит по погибшим", – подытожил Малецкий.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где в то время находилась более тысячи мирных жителей. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения.
  • 1 июля ГСЧС сообщила, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор". С начала работ на месте удара было обнаружено 29 фрагментов тел.

Темы: Кременчугвойнажертвы
Главное сегодня

Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины

видеоРаненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов

Лукашенко обвинил Украину в обстреле Беларуси и приказал "взять под прицел" столицы противников

ВСУ отбили наступление под Новомихайловкой и заставили врага покинуть Ивановку - сводка Генштаба

фотоЛьвов готовится к возможному нападению со стороны Беларуси

Мэра Чернигова снова не выпустили за границу

Все новости...
Кременчуг
Спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел под завалами ТЦ в Кременчуге
Под завалами ТЦ в Кременчуге нашли 22 фрагмента тел – ГСЧС
СБУ установила обстоятельства удара по ТЦ в Кременчуге
Последние новости
03:50
В Белгороде снова услышали "громкие звуки"
03:15
Донецкая область: Россияне нанесли удар по Доброполью, есть погибшие
02:28
В Одесской области ракета попала в базу отдыха
01:40
СМИ: Украина просит Турцию арестовать судно "Жибек Жолы", вывозящее зерно из Бердянска
00:48
Украинская авиация отработала по всему фронту: уничтожены 2 склада и 30 единиц техники РФ
00:38
Донецкая область: Россия обстреляла Краматорск из "Смерчей"
23:53
В ОП намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него
23:37
Байден направил Конгрессу письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
23:30
Президент просит в тылу не забывать о войне: Жестокость нарастает
23:12
Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины
Все новости...