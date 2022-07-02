Трагедия в Кременчуге: семьям погибших в ТЦ "Амстор" выплатят по 100 тысяч грн – мэр

Кременчугский городской совет принял решение об увеличении материальной помощи семьям пострадавших в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен.

Источник: мэр города Виталий Малецкий в Facebook

Прямая речь Малецкого: "Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ "Амстор".

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Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской общины с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии".

Детали: Мэр также сообщил, что горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.

"Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скорбит по погибшим", – подытожил Малецкий.

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