Россияне ударили ракетами по людному месту в Кременчуге: есть погибшие

Россияне нанесли ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, в результате чего есть погибшие.

Источник: мэр Кременчуга Виталий Малецкий, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин , первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова

Детали: На месте ракетного удара работают пожарные, медики и полицейские. Число пострадавших уточняют представители военной администрации.

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Джапарова сообщила, что ракеты попали в торговый центр "Амстор" в 300 метрах от железнодорожного вокзала. По ее словам, там находилось немало людей, пришедших покупать продукты. На видео видны густые черные клубы дыма из торгового помещения.

По словам Малецкого, ракеты попали в объект, не имеющий никакого отношения "к военным действиям".

Приблизительно через час после атаки в областной военной администрации подтвердили факт взрывов в Полтаве, но возразили, что попадания вражеских ракет в городе не было.

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Очевидцы в Кременчуге сообщают о сильном дыме в месте ракетного удара.

Сигнал воздушной тревоги в Полтавской области объявили около 15:40. Отменили тревогу в 16:05.

Сирены также звучали в Донецкой, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.

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