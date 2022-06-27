Россияне ударили ракетами по людному месту в Кременчуге: есть погибшие
Россияне нанесли ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, в результате чего есть погибшие.
Источник: мэр Кременчуга Виталий Малецкий, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин , первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова
Детали: На месте ракетного удара работают пожарные, медики и полицейские. Число пострадавших уточняют представители военной администрации.
Джапарова сообщила, что ракеты попали в торговый центр "Амстор" в 300 метрах от железнодорожного вокзала. По ее словам, там находилось немало людей, пришедших покупать продукты. На видео видны густые черные клубы дыма из торгового помещения.
По словам Малецкого, ракеты попали в объект, не имеющий никакого отношения "к военным действиям".
Приблизительно через час после атаки в областной военной администрации подтвердили факт взрывов в Полтаве, но возразили, что попадания вражеских ракет в городе не было.
Очевидцы в Кременчуге сообщают о сильном дыме в месте ракетного удара.
Сигнал воздушной тревоги в Полтавской области объявили около 15:40. Отменили тревогу в 16:05.
Сирены также звучали в Донецкой, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.
Предыстория:
- Россияне неоднократно наносили ракетные удары по Кременчугу и Полтаве, в результате чего были жертвы среди гражданского населения.
- 24 апреля на Пасху российские оккупанты запустили девять крылатых ракет по Кременчугу, разрушив нефтеперерабатывающий завод. 12 мая россияне снова ударили ракетами по разрушенной инфраструктуре Кременчугского НПЗ.
- 18 июня российские ракеты третий раз попали в разрушенный Кременчугский НПЗ, а также разрушили ТЭЦ неподалеку.
- Инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена. Правительство ожидает, что раньше 2023 возобновить его работу будет невозможно. Поскольку Кременчугский НПЗ был ключевым элементом логистики доставки топлива для потребителей, на автозаправках возникла нехватка топлива и очереди из автомобилей, а вскоре средняя цена на бензин существенно выросла.