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Мэра Чернигова снова не выпустили за границу

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 14:17

Главе города Чернигова Владиславу Атрошенко не разрешили пересечь границу с Польшей на пункте пропуска "Краковец".

Источник: Атрошенко в Facebook

Прямая речь Атрошенко: "Сегодня (2 июля – ред.) мне, как мэру Чернигова, безосновательно запретили рабочий визит в Швейцарию, на Конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности…

"Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины гражданину Украины Атрошенко" - говорится в ответе украинских чиновников".

Детали: Атрошенко сообщил, что отказ в выезде дискредитирует Украину и президента.

В отказе говорится, что у Атрошенко нет оснований на пересечение границы согласно закону "О мобилизации" и не предоставил соответствующих документов.

На это он ответил, что не согласен с отказом и ему не сообщили его причину.

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Предыстория: Первый раз Атрошенко не выпустили 19 июня.

Темы: ЧерниговПограничная службаграницаВоенное положение
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