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Подоляк: Мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 14:54
Подоляк: Мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси
Михаил Подоляк. Фото с Instagram

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что слухи о возможном наступлении с территории Беларуси на Украину нужны России, чтобы увеличить панические настроения среди украинцев.

Источник: Подоляк в Instagram

Прямая речь Подоляка: "О Беларуси. О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется наступление. Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси и к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина – Беларусь готово к этому".

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Детали: По его словам, вся эта информация нужна России, чтобы увеличить панику в Украине.

Подоляк отметил – "если Лукашенко нужно доказать, что белорусской армии не существует, то они могут это (нападение на Украину – ред.) сделать".

Представитель ОПУ добавил, что в случае реальной угрозы наступления Беларуси власти обязательно предупредят об этом граждан.

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Предыстория:

  • 1 июля стало известно, что учение Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны в который раз продлили. Они будут продолжаться по меньшей мере до 9 июля.

Темы: УкраинаБеларусь
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