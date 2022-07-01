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В Беларуси снова продлили военные учения

Ирина БалачукПятница, 1 июля 2022, 13:06
Белорусские солдаты. Фото из Telegram Минобороны Беларуси

Учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили как минимум до 9 июля.

Источник: "Беларускі Гаюн", который следит за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси, со ссылкой на график проведения учений

Детали: Сообщается, что 3 июля (День независимости Беларуси – ред.) станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 2 июля.

В целом, учения на белорусских полигонах продлили следующим образом:

  • Борисовский (227-й) до 09.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
  • Гожский (под Гродно) до 08.07;
  • Брестский до 09.07;
  • Репище (Осиповичи) до 08.07;
  • Марьина Горка до 09.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
  • Неман (под Березовкой) до 08.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
 
Фото С Telegram "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" отмечает, что несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия "по-прежнему не готова к наступательным операциям". А единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также отмечают прогресс военных в навыках пилотирования.

Сообщается, что мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 мая белорусское государственное издание БелТа со ссылкой на военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова сообщило, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.
  • Беларусь уже неоднократно продлевала свои военные учения. Сначала их продлили до конца мая. 3 июня стало известно, что Вооруженные силы Беларуси продолжили учения как минимум до 11 июня, а позже сообщалось уже о 25 июня.  

Темы: БеларусьВооруженные силы
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