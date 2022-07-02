В Донецкой области сокращают комендантский час

В Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.

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С понедельника 4 июля ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00 (ранее ограничения действовали с 21.00 до 5.00 –ред.).

Призываю всех ответственно относиться к ограничениям. Это вопрос личной и общественной безопасности".