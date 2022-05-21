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В Донецкой области сократили комендантский час

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 15:39
В Донецкой области сократили комендантский час
павел кириленко. фото: пресс-служба донецкой ова

Военная администрация Донецкой области установила продолжительность комендантского часа с 21:00 до 5:00.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.

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Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности".

Детали: Помимо запрета находиться на улице в это время, военная администрация просит соблюдать режим светомаскировки.

С 24 апреля по 21 мая режим комендантского часа в Донецкой области был установлен с 20:00 до 5:00.

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Что было раньше: С 24 февраля 2022 года российские оккупанты убили 400 гражданских лиц на территории Донецкой области, которая находилась под контролем украинского правительства перед вторжением (не считая Волноваху и Мариуполь).

Темы: Донецкая областьДонбассВоенное положениевойна
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