В Донецкой области сократили комендантский час

Военная администрация Донецкой области установила продолжительность комендантского часа с 21:00 до 5:00.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.

Реклама:

Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности".

Детали: Помимо запрета находиться на улице в это время, военная администрация просит соблюдать режим светомаскировки.

С 24 апреля по 21 мая режим комендантского часа в Донецкой области был установлен с 20:00 до 5:00.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: С 24 февраля 2022 года российские оккупанты убили 400 гражданских лиц на территории Донецкой области, которая находилась под контролем украинского правительства перед вторжением (не считая Волноваху и Мариуполь).