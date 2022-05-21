В Донецкой области сократили комендантский час
Военная администрация Донецкой области установила продолжительность комендантского часа с 21:00 до 5:00.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Прямая речь Кириленко: "Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.
Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности".
Детали: Помимо запрета находиться на улице в это время, военная администрация просит соблюдать режим светомаскировки.
С 24 апреля по 21 мая режим комендантского часа в Донецкой области был установлен с 20:00 до 5:00.
Что было раньше: С 24 февраля 2022 года российские оккупанты убили 400 гражданских лиц на территории Донецкой области, которая находилась под контролем украинского правительства перед вторжением (не считая Волноваху и Мариуполь).