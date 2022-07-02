В ОП намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в ответ на заявление мэра Чернигова о безосновательном запрете рабочей поездки за границу отметил, что могут найтись пути помочь городам и общинам без некоторых мэров.

Источник: Тимошенко в Telegram

Дословно: "Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу.

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Во-первых, напоминаю тем, кто забыл – в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не миновала!

Займитесь уже общинами, чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас".

Что предшествовало: В субботу мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в понедельник в Швейцарии.