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СМИ: ЕС предложит сократить потребление газа на 15% из-за газового шантажа России

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 05:01
СМИ: ЕС предложит сократить потребление газа на 15% из-за газового шантажа России
ФОТО: GETTY

ЕС предложит странам-членам добровольно сократить потребление природного газа на 15% со следующего месяца из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Эта цель будет закреплена в постановлении, сопровождающем план "Экономия газа для безопасной зимы" по сокращению спроса, который Еврокомиссия должна обнародовать в среду. Постановление предоставит комиссии право объявить общесоюзную тревогу, когда существует значительный риск серьезной нехватки предложения или резкого скачка спроса.

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Эта мера потребует одобрения со стороны государств-членов, которых комиссия может пригласить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики. По словам дипломатов, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что национальные правительства уже имеют планы действий в чрезвычайных ситуациях и будут сокращать спрос независимо от того, обязаны ли они это делать со стороны ЕС.

По словам трех дипломатов ЕС, добровольных ограничений будет недостаточно.

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Согласно предварительной оценке комиссии, с которой ознакомился Bloomberg, до 1,5% валового внутреннего продукта региона могут оказаться под угрозой в случае суровой зимы.

Комиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток-1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.

Напомним: Совет ЕС утвердил новые правила, обязывающие государства-члены гарантировать заполнение подземных газовых хранилищ на уровне 80% до 1 ноября.

Темы: ЕСгазРосcия
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