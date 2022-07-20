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Сводка Генштаба: В российских подразделениях процветает неповиновение и пьянство

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 07:10
ФОТО: GETTY

Командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в подразделениях, процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Руськие Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар недалеко от Верхнекаменского. Ведет штурм в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия для создания условий для наступления на Бахмут и завладения территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряда других. Противник нанес авиаудар  возле Авдеевки. Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность разведки дронами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Мураховки.

Темы: войнаРосcия
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