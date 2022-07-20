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США и союзники обсуждают обучение украинских военных пилотов

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 15:39

Соединенные Штаты и союзники изучают возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочных усилий, чтобы потенциально помочь Киеву создать обновленные Военно-воздушные силы.

Об этом в комментарии Reuters сказал начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, сообщает "Европейская правда".

Браун признал, что дискуссии в армии США и их союзников продолжаются и речь идет о долгосрочном плане того, как построить воздушные силы, которые понадобятся Украине в будущем.

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Комментарии Брауна прозвучали через несколько дней после того, как законодатели в Палате представителей поддержали решение, которое, если оно преодолеет другие препятствия, позволит выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и техников боевых самолетов США.

Браун не комментировал закон. Он также отказался говорить о сроках или о том, какие типы западных самолетов лучше всего подходят для Украины.

Но он подчеркнул, что предстоящая подготовка украинских летчиков – это сложный вопрос, нуждающийся в учете военного положения и возможности Киева выводить пилотов из боевых действий для прохождения длительного обучения.

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Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться украинскому пилоту, чтобы перейти на американские истребители, Браун отметил, что американский пилот может учиться на новом типе самолета 2-4 месяца. "Переход от советской системы будет немного тяжелее", - сказал он.

Браун сказал, что Украина может обратиться к союзникам по НАТО, имеющим опыт перехода от авиации советских времен к западным системам.

Напомним, в Белом доме рассказали, что сейчас Украина продолжает получать военную помощь в рамках программ, не предусматривающих возврат средств за полученную помощь, а ленд-лиз начнет применяться позже.

Темы: СШАУкраинаавиавойна
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