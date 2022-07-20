Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США и союзники обсуждают обучение украинских военных пилотов

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 15:39

Соединенные Штаты и союзники изучают возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочных усилий, чтобы потенциально помочь Киеву создать обновленные Военно-воздушные силы.

Об этом в комментарии Reuters сказал начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, сообщает "Европейская правда".

Браун признал, что дискуссии в армии США и их союзников продолжаются и речь идет о долгосрочном плане того, как построить воздушные силы, которые понадобятся Украине в будущем.

Комментарии Брауна прозвучали через несколько дней после того, как законодатели в Палате представителей поддержали решение, которое, если оно преодолеет другие препятствия, позволит выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и техников боевых самолетов США.

Браун не комментировал закон. Он также отказался говорить о сроках или о том, какие типы западных самолетов лучше всего подходят для Украины.

Но он подчеркнул, что предстоящая подготовка украинских летчиков – это сложный вопрос, нуждающийся в учете военного положения и возможности Киева выводить пилотов из боевых действий для прохождения длительного обучения.

Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться украинскому пилоту, чтобы перейти на американские истребители, Браун отметил, что американский пилот может учиться на новом типе самолета 2-4 месяца. "Переход от советской системы будет немного тяжелее", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Браун сказал, что Украина может обратиться к союзникам по НАТО, имеющим опыт перехода от авиации советских времен к западным системам.

Напомним, в Белом доме рассказали, что сейчас Украина продолжает получать военную помощь в рамках программ, не предусматривающих возврат средств за полученную помощь, а ленд-лиз начнет применяться позже.

Темы: СШАУкраинаавиавойна
Главное сегодня

Резников озвучил результаты "Рамштайна-4": есть новые обязательства по суше, морю и небу

Данилов о Венедиктовой и Баканове: "Это не последнее увольнение"

В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники

Определились окончательные претенденты на должность Джонсона

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ

США готовят для Украины еще четыре HIMARS

Все новости...
США
Китай повторил мантру Кремля, что США виноваты в "кризисе" в Украине
Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко – Белый дом
США передадут Украине дополнительные HIMARS – Белый дом
Последние новости
01:58
На юге ВСУ уничтожили командный пункт, склады врага и более 100 захватчиков
01:40
ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по врагу – ОК "Юг"
00:45
В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны
00:19
Сумщина: россияне били по общинам области, более 80 прилетов
23:40
"Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" в квалификации ЛЧ
23:22
Франция потратит 85 млн евро на пополнение запасов САУ Caesar, которые она передала Украине
23:18
Новости 20 июля: Украина "замораживает" выплаты внешнего долга, газовый шантаж от России
23:15
В Херсоне, Скадовске и Харькове очевидцы сообщают о взрывах
22:46
США не предоставляют Украине дальнобойные снаряды для HIMARS – Пентагон
22:33
Еврооблигации Украины отреагировали на просьбу заморозить выплаты на два года
Все новости...