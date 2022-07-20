Украинцев предупредили о новой кибератаке с использованием программы, где упоминается ОК "Юг"

В Украине хакеры начали распространять опасный файл "Доклад0507224.ppt", который содержит изображение-миниатюру с упоминанием ОК "Юг" и приводит к похищению информации при открытии.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Дословно: "Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении опасного файла под названием "Доклад0507224.ppt". Файл содержит изображение-миниатюру, на которой упоминается Оперативное командование "Юг ".

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Детали: Объясняется, что открытие документа приводит к выполнению на компьютере вредоносной программы-стиллера AgentTesla и похищению информации.

Специалисты предполагают, что кибератака направлена ​​на государственные организации Украины.

Что предшествовало: Последний раз причастные к предыдущим кибератакам на Украину хакеры рассылали в госучреждения письма с вредоносной программой 7 июля. Письма имели вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приводила к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe".