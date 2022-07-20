Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против России – соответствующее решение должно быть обнародовано завтра в Официальном журнале ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС теперь дали зеленый свет седьмому пакету санкций ЕС против России. Золото, в частности, золотые украшения, включены (в санкции). Он должен быть опубликован в официальном журнале ЕС завтра", - написал Джозвяк в Twitter.

Реклама:

15 июля Еврокомиссия одобрила совместное предложение о седьмом пакете санкций против РФ, новые ограничения предусматривают частичный запрет ввоза российского золота и больший контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

Европейский Союз планирует добавить в санкционный перечень первого вице-премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и двух российских актеров, а также ввести дополнительные санкции против крупнейшего банка России - "Сбербанка".

По данным СМИ, ЕС готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России, чтобы исключить из-под ограничений активы, связанные с торговлей продовольствием и удобрениями.

ВИДЕО ДНЯ

ЕС уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

Читайте также: Как действуют санкции и когда они повлияют на Путина: статья главного дипломата ЕС.