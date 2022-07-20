Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 17:36
Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ
коллаж centralasia.media

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против России – соответствующее решение должно быть обнародовано завтра в Официальном журнале ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС теперь дали зеленый свет седьмому пакету санкций ЕС против России. Золото, в частности, золотые украшения, включены (в санкции). Он должен быть опубликован в официальном журнале ЕС завтра", - написал Джозвяк в Twitter.

Реклама:

15 июля Еврокомиссия одобрила совместное предложение о седьмом пакете санкций против РФ, новые ограничения предусматривают частичный запрет ввоза российского золота и больший контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

Европейский Союз планирует добавить в санкционный перечень первого вице-премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и двух российских актеров, а также ввести дополнительные санкции против крупнейшего банка России - "Сбербанка".

По данным СМИ, ЕС готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России, чтобы исключить из-под ограничений активы, связанные с торговлей продовольствием и удобрениями.

ВИДЕО ДНЯ

ЕС уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

Читайте также: Как действуют санкции и когда они повлияют на Путина: статья главного дипломата ЕС.

Темы: санкциивойнаЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
санкции
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: