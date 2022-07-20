Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы

Минобороны Литвы намерено передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Литвы.

"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры M113 и M577, которые очень нужны Украине, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Координационной группы НАТО по поддержке Украины.

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Он подчеркнул, что благодаря предоставленному или обещанному количеству М113 эта бронемашина становится весомой частью Вооруженных Сил Украины, и Литва этому в значительной степени способствует.

Министр также обратил внимание на роль поддерживающих Украину стран в организации обучения украинских военных. Литва предлагает организовать широкую военную подготовку Вооруженных Сил Украины.

"Украина определила основные потребности в курсах, и литовская армия готова на них ответить. Пока есть запрос на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабной подготовке украинского личного состава в Соединенном Королевстве, направив туда инструкторов", - сказал Анушаус.

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Военная поддержка Литвы, оказанная Украине, включает системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, броне, Bayraktar TB2 с боеприпасами, которые купили за средства, собранные гражданами.

Всего военная поддержка Литвы в Украине составляет около 123 миллионов евро.

Литовская армия также оценивает возможность отправки 10 инструкторов в Соединенное Королевство, которое намерено в течение следующих трех месяцев провести базовую 3-недельную военную подготовку для 10 000 украинских воинов.