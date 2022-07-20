Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 19:04

Минобороны Литвы намерено передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Литвы.

"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры M113 и M577, которые очень нужны Украине, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Координационной группы НАТО по поддержке Украины.

Реклама:

Он подчеркнул, что благодаря предоставленному или обещанному количеству М113 эта бронемашина становится весомой частью Вооруженных Сил Украины, и Литва этому в значительной степени способствует.

Министр также обратил внимание на роль поддерживающих Украину стран в организации обучения украинских военных. Литва предлагает организовать широкую военную подготовку Вооруженных Сил Украины.

"Украина определила основные потребности в курсах, и литовская армия готова на них ответить. Пока есть запрос на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабной подготовке украинского личного состава в Соединенном Королевстве, направив туда инструкторов", - сказал Анушаус.

ВИДЕО ДНЯ

Военная поддержка Литвы, оказанная Украине, включает системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, броне, Bayraktar TB2 с боеприпасами, которые купили за средства, собранные гражданами.

Всего военная поддержка Литвы в Украине составляет около 123 миллионов евро.

Литовская армия также оценивает возможность отправки 10 инструкторов в Соединенное Королевство, которое намерено в течение следующих трех месяцев провести базовую 3-недельную военную подготовку для 10 000 украинских воинов.

Темы: ЛитваВооруженные силыоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: