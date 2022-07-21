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Немецкая железная дорога планирует экспортировать зерно из Украины – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 02:37
Немецкая железная дорога планирует экспортировать зерно из Украины – СМИ
иллюстративное фото Elevatorist.com

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что планирует транспортировать зерно товарными поездами из Украины в порты Германии.

Источник: Reuters

Детали: В Deutsche Bahn заявили, что трансформируют сеть, предназначенную для транспортировки гуманитарной помощи, для доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке.

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Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, и значительная часть зерна будет транспортироваться через Румынию и Польшу.

Однако пока он не может указать, сколько зерна сможет перевезти.

Темы: Германияжелезная дорогазерновойна
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