Немецкая железная дорога планирует экспортировать зерно из Украины – СМИ

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что планирует транспортировать зерно товарными поездами из Украины в порты Германии.

Источник: Reuters

Детали: В Deutsche Bahn заявили, что трансформируют сеть, предназначенную для транспортировки гуманитарной помощи, для доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке.

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Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, и значительная часть зерна будет транспортироваться через Румынию и Польшу.

Однако пока он не может указать, сколько зерна сможет перевезти.