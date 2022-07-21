Немецкая железная дорога планирует экспортировать зерно из Украины – СМИ
Четверг, 21 июля 2022, 02:37
Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что планирует транспортировать зерно товарными поездами из Украины в порты Германии.
Источник: Reuters
Детали: В Deutsche Bahn заявили, что трансформируют сеть, предназначенную для транспортировки гуманитарной помощи, для доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке.
Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, и значительная часть зерна будет транспортироваться через Румынию и Польшу.
Однако пока он не может указать, сколько зерна сможет перевезти.
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