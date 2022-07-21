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ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС – сводка Генштаба

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 07:00
фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики вели штурм Углегорской ТЭС, однако украинские защитники заставили врага прибегнуть к бегству.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении враг продолжает осуществлять воздушную разведку БпЛА в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы недалеко от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других.

На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии в том числе районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанес авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.

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Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины принудили оккупантов к бегству. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Новоандр. Нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Осуществляет разведку БпЛА.

Враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии систематически обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

"По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам. Также большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось", – отмечают в Генштабе.

Темы: войнаВооруженные силы
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