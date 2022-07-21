Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции обанкротилось российское агентство Sputnik News, началась принудительная ликвидация

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 09:15

Кремлевское информационное агентство Sputnik News находится в процессе ликвидации во Франции после запрета российских государственных СМИ, принятого Европейским Союзом после начала вторжения в Украину.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Ликвидация была назначена судом еще 4 мая и может продолжаться до 2024 года, заявил руководитель Sputnik News во Франции Владимир Морозов.

27 сотрудников компании во Франции, зарплата которых покрывалась схемой гарантии заработной платы, были уволены вскоре после этого решения.

Экономическая модель Sputnik News, онлайн-медиа, запущенного в 2014 году, полностью опиралась на одного российского клиента, аффилированного с Кремлем, организацию "Россия сегодня", которая заказывала у него сюжеты и репортажи, объяснил ликвидатор компании Кристоф Бассе, назначенный судом.

После введения европейских санкций "Россия сегодня" расторгла контракт в апреле, и Sputnik ненадолго попал в судебное разбирательство, которое затем было превращено в ликвидацию.

Компания оставляет около 500 000 евро обязательств, включая социальные и налоговые долги. "Около половины этой суммы находится в России, но попытки вернуть их пока безуспешны", - сказал Бассе.

ВИДЕО ДНЯ

Новостной канал RT France, с другой стороны, продолжает вещать на французском языке и публиковать статьи на своем сайте, который остается доступным через VPN.

Ранее сообщалось, что Российский пропагандистский канал иновещания RT, заблокированный на территории ЕС из-за санкций, создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. 30 марта французский филиал RT France получил отказ в Суде ЕС по приостановке санкций.

Темы: ФранцияпропагандаРосcия
Главное сегодня

Президент Италии распустил парламент, будут досрочные выборы

СНБО разработал систему мониторинга поставок западного оружия

Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России – разведка

Возможное аннулирование гражданства: Корбан думает, как возвращаться в Украину - источники

Зеленский отреагировал на фейк о реанимации: 44 года – это не 70

Украинцы определились, что делать с советским гербом на "Родине-матери"

Все новости...
Франция
Франция потратит 85 млн евро на пополнение запасов САУ Caesar, которые она передала Украине
Шесть французских САУ Caesar уже на пути в Украину – глава МИД
Францию и Испанию охватили лесные пожары – тысячи эвакуированных и сотни умерших
Последние новости
19:57
Германия планирует заполнить хранилища газа до 95% из-за энергетического шантажа России
19:39
Президент Италии распустил парламент, будут досрочные выборы
19:37
Евро крепнет после повышения ставок Европейским центробанком
19:31
У "мобилизованных" с оккупированных территорий россияне забирают документы – Генштаб ВСУ
19:15
В Украине откроют хаб, чтобы лучше информировать об использовании оружия
18:58
ВСУ снова отразили штурмы в направлении Углегорской ТЭС и Бахмута – сводка Генштаба
18:55
В Никополе после многочисленных "прилетов" отменили упрощенное ВНО для поступающих
18:53
В этом году международные резервы Украины сократятся до $21 миллиарда – НБУ
18:49
Сийярто попросил у Лаврова газ, тот сказал, что подумает
18:42
аудио"Хохлам надо памятник поставить: развеяли миф о непобедимой армии РФ" - перехват СБУ
Все новости...