Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Франции обанкротилось российское агентство Sputnik News, началась принудительная ликвидация

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 09:15

Кремлевское информационное агентство Sputnik News находится в процессе ликвидации во Франции после запрета российских государственных СМИ, принятого Европейским Союзом после начала вторжения в Украину.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Ликвидация была назначена судом еще 4 мая и может продолжаться до 2024 года, заявил руководитель Sputnik News во Франции Владимир Морозов.

Реклама:

27 сотрудников компании во Франции, зарплата которых покрывалась схемой гарантии заработной платы, были уволены вскоре после этого решения.

Экономическая модель Sputnik News, онлайн-медиа, запущенного в 2014 году, полностью опиралась на одного российского клиента, аффилированного с Кремлем, организацию "Россия сегодня", которая заказывала у него сюжеты и репортажи, объяснил ликвидатор компании Кристоф Бассе, назначенный судом.

После введения европейских санкций "Россия сегодня" расторгла контракт в апреле, и Sputnik ненадолго попал в судебное разбирательство, которое затем было превращено в ликвидацию.

ВИДЕО ДНЯ

Компания оставляет около 500 000 евро обязательств, включая социальные и налоговые долги. "Около половины этой суммы находится в России, но попытки вернуть их пока безуспешны", - сказал Бассе.

Новостной канал RT France, с другой стороны, продолжает вещать на французском языке и публиковать статьи на своем сайте, который остается доступным через VPN.

Ранее сообщалось, что Российский пропагандистский канал иновещания RT, заблокированный на территории ЕС из-за санкций, создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. 30 марта французский филиал RT France получил отказ в Суде ЕС по приостановке санкций.

Темы: ФранцияпропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Франция
Залужный поговорил с начальником Объединенного штаба французской армии 
Франция осудила удары России по украинской зерновой инфраструктуре
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: