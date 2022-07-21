Во Франции обанкротилось российское агентство Sputnik News, началась принудительная ликвидация

Кремлевское информационное агентство Sputnik News находится в процессе ликвидации во Франции после запрета российских государственных СМИ, принятого Европейским Союзом после начала вторжения в Украину.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Ликвидация была назначена судом еще 4 мая и может продолжаться до 2024 года, заявил руководитель Sputnik News во Франции Владимир Морозов.

Реклама:

27 сотрудников компании во Франции, зарплата которых покрывалась схемой гарантии заработной платы, были уволены вскоре после этого решения.

Экономическая модель Sputnik News, онлайн-медиа, запущенного в 2014 году, полностью опиралась на одного российского клиента, аффилированного с Кремлем, организацию "Россия сегодня", которая заказывала у него сюжеты и репортажи, объяснил ликвидатор компании Кристоф Бассе, назначенный судом.

После введения европейских санкций "Россия сегодня" расторгла контракт в апреле, и Sputnik ненадолго попал в судебное разбирательство, которое затем было превращено в ликвидацию.

ВИДЕО ДНЯ

Компания оставляет около 500 000 евро обязательств, включая социальные и налоговые долги. "Около половины этой суммы находится в России, но попытки вернуть их пока безуспешны", - сказал Бассе.

Новостной канал RT France, с другой стороны, продолжает вещать на французском языке и публиковать статьи на своем сайте, который остается доступным через VPN.

Ранее сообщалось, что Российский пропагандистский канал иновещания RT, заблокированный на территории ЕС из-за санкций, создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. 30 марта французский филиал RT France получил отказ в Суде ЕС по приостановке санкций.