Во Франции обанкротилось российское агентство Sputnik News, началась принудительная ликвидация

Кремлевское информационное агентство Sputnik News находится в процессе ликвидации во Франции после запрета российских государственных СМИ, принятого Европейским Союзом после начала вторжения в Украину.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Ликвидация была назначена судом еще 4 мая и может продолжаться до 2024 года, заявил руководитель Sputnik News во Франции Владимир Морозов.

27 сотрудников компании во Франции, зарплата которых покрывалась схемой гарантии заработной платы, были уволены вскоре после этого решения.

Экономическая модель Sputnik News, онлайн-медиа, запущенного в 2014 году, полностью опиралась на одного российского клиента, аффилированного с Кремлем, организацию "Россия сегодня", которая заказывала у него сюжеты и репортажи, объяснил ликвидатор компании Кристоф Бассе, назначенный судом.

После введения европейских санкций "Россия сегодня" расторгла контракт в апреле, и Sputnik ненадолго попал в судебное разбирательство, которое затем было превращено в ликвидацию.

Компания оставляет около 500 000 евро обязательств, включая социальные и налоговые долги. "Около половины этой суммы находится в России, но попытки вернуть их пока безуспешны", - сказал Бассе.

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Новостной канал RT France, с другой стороны, продолжает вещать на французском языке и публиковать статьи на своем сайте, который остается доступным через VPN.

Ранее сообщалось, что Российский пропагандистский канал иновещания RT, заблокированный на территории ЕС из-за санкций, создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. 30 марта французский филиал RT France получил отказ в Суде ЕС по приостановке санкций.