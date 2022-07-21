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Президент Италии распустил парламент, будут досрочные выборы

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 19:39

Президент Италии Серджо Матарелла в четверг подписал декрет о роспуске парламента, что означает проведение досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai.

Свое решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.

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Таким образом, в Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.

Перед тем Матарелла со второго раза принял отставку премьера Марио Драги.

Сенат Италии в среду поддержал резолюцию с выражением доверия его правительству. Но он получил всего 95 голосов, в то время как в Сенате заседает 321 сенатор. Это самый низкий результат, который правительство достигло в этом законодательном органе.

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Правые партии – "Вперед, Италия", "Движение 5 звезд" и "Лига" – вообще отказались голосовать за резолюцию и бойкотировали ее рассмотрение в парламенте. Это означало, что может не собраться достаточно голосов для объявления кворума в Сенате, когда его решения имеют законную силу.

Правые партии выступали за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат.

Напомним, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

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Темы: Италия
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