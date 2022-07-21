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Глава MI6 считает, что Россия "вот-вот исчерпает потенциал" в Украине

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 20:41

По словам главы разведки Великобритании, российские военные, вероятно, сделают определенную операционную паузу в ближайшие несколько недель.

Об этом Ричард Мур сказал на Аспенском форуме безопасности в Колорадо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.

По его мнению, это даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.

"Я думаю, что они вот-вот исчерпают потенциал. Наша оценка состоит в том, что россиянам будет все труднее снабжать живую силу в течение следующих нескольких недель", — сказал он.

"Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар" - отметил Мур.

В последние несколько недель военные эксперты заявляли, что жертвы с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.

Как сообщалось, западные чиновники считают, что в следующем году Россия организует еще одно полномасштабное наступление на Украину, одной из целей которого может стать захват стратегического портового города Одессы и отрезание Киева от моря.

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