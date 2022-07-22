Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС ввел санкции против 57 человек и структур из РФ: в списке Собянин, Безруков и Сбербанк

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 08:42
Фото betexion с сайта pixabay

Европейский союз ввел санкции против 57 физических и юридических лиц в рамках седьмого пакета санкций, утвержденного в четверг.

Список опубликован в Официальном журнале ЕС, пишет "Европейская правда".

Под санкции попали мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

В санкционном списке ЕС фигурируют сын главы "Ростеха" Сергя Чемезова Станислав, вице-премьер Андрей Белоусов, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, постпред президента РФ в Северо-кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Также в списке губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, кемеровский депутат Роман Говор (сын Александра Говора, купившего бизнес "Макдоналдс" в России), депутат Госдумы Адам Делимханов.

Санкции коснулись и сотрудников силовых служб. В частности, это первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов.

Под санкции попали гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении некоторых родственников подсанкционных бизнесменов, в том числе олигарха Олега Дерипаски.

ВИДЕО ДНЯ

Среди организаций, помимо "Сбербанка", против которого расширили санкции, под санкциями оказались группа компаний ФОРСС, работающая на судостроительных рынках, предприятие ракетно-космической отрасли АО Научно-производственное объединение "Квант", компания Авлита, работающая в портах.

Также в списки санкций попали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры, Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, мотоклуб "Ночные волки".

К физическим лицам и юрлицам, попавшим в санкционные списки, применяют запрет на поездки и замораживание активов.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против десяти сирийских граждан и двух частных охранных компаний за их участие в вербовке сирийских и палестинских наемников для войны РФ против Украины.

СМИ также сообщили, что ЕС заблокировал предложение о внесении в санкционный список российского металлургического предприятия "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего в мире производителя титана.

Темы: ЕСРосcиясанкции
Главное сегодня

В СТАМБУЛЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВЫВОЗКИ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА

В США говорят, что РФ потеряла в Украине тысячи лейтенантов и капитанов – Reuters

Суд арестовал активы Медведчука, которыми управляли из России – СБУ

видеоКорбан хотел заехать в Украину, у него забрали паспорт

Стали известны детали соглашения по экспорту зерна

Доллар в обменниках подорожал на гривню за день: что говорят в НБУ

Все новости...
ЕС
ЕС в последний момент убрал из санкционного списка крупнейшего производителя титана из РФ – СМИ
Золото, технологии, порты: в ЕС раскрыли детали седьмого пакета санкций против России
Евросоюз утвердил новые санкции против РФ
Последние новости
18:55
Оккупантам не дали продвинуться по нескольким направлениям – сводка Генштаба
18:47
Украина выпала из топ-20 производителей стали из-за вторжения РФ
18:44
Вам по-русски или соловьиной? В соцсетях разразился скандал вокруг сообщения преподавателя о языке
18:42
ЕС приветствовал заключение соглашения об экспорте зерна в Стамбуле и напомнил об ответственности РФ
18:39
Совет ЕС одобрил новый транш в 500 миллионов евро на военную помощь Украине
18:21
Мэрия Никополя объявила вознаграждение за поиск предателей
17:58
Оккупанты в Мариуполе признали наличие пациентов с инфекционными болезнями
17:53
Мировые цены на зерно падают на фоне новостей о соглашении по экспорту из украинских портов
17:52
АРМА имеет в управлении рекордные 930 миллионов
17:34
В Украине NFT-музей собрал 1 млн долларов для ВСУ
Все новости...