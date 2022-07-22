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ЕС ввел санкции против 57 человек и структур из РФ: в списке Собянин, Безруков и Сбербанк

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 08:42
ЕС ввел санкции против 57 человек и структур из РФ: в списке Собянин, Безруков и Сбербанк
Фото betexion с сайта pixabay

Европейский союз ввел санкции против 57 физических и юридических лиц в рамках седьмого пакета санкций, утвержденного в четверг.

Список опубликован в Официальном журнале ЕС, пишет "Европейская правда".

Под санкции попали мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

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В санкционном списке ЕС фигурируют сын главы "Ростеха" Сергя Чемезова Станислав, вице-премьер Андрей Белоусов, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, постпред президента РФ в Северо-кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Также в списке губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, кемеровский депутат Роман Говор (сын Александра Говора, купившего бизнес "Макдоналдс" в России), депутат Госдумы Адам Делимханов.

Санкции коснулись и сотрудников силовых служб. В частности, это первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов.

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Под санкции попали гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении некоторых родственников подсанкционных бизнесменов, в том числе олигарха Олега Дерипаски.

Среди организаций, помимо "Сбербанка", против которого расширили санкции, под санкциями оказались группа компаний ФОРСС, работающая на судостроительных рынках, предприятие ракетно-космической отрасли АО Научно-производственное объединение "Квант", компания Авлита, работающая в портах.

Также в списки санкций попали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры, Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, мотоклуб "Ночные волки".

К физическим лицам и юрлицам, попавшим в санкционные списки, применяют запрет на поездки и замораживание активов.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против десяти сирийских граждан и двух частных охранных компаний за их участие в вербовке сирийских и палестинских наемников для войны РФ против Украины.

СМИ также сообщили, что ЕС заблокировал предложение о внесении в санкционный список российского металлургического предприятия "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего в мире производителя титана.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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