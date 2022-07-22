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В ЕС решили, как использовать новые 500 млн евро для вооружения Украины

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 16:26

Совет ЕС формализовал политическое решение о предоставлении Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

В соответствии с текущими приоритетами, высказанными украинским правительством, и поддержки, оказанной до сих пор, меры помощи состоят из 490 миллионов евро на военную технику, и 10 миллионов евро, предназначенных для покрытия обеспечения оборудованием и расходными материалами, такими как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и горючее.

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Благодаря 5-му траншу стоимостью 500 миллионов евро взнос ЕС в рамках Европейского фонда по поддержке мира для Украины теперь составит 2,5 миллиарда евро.

"ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины в ее борьбе за свободу и независимость. Украине нужно больше оружия; мы ее предоставим. В этом контексте страны-члены ЕС согласились мобилизовать 5-й транш военной помощи в размере 500 млн евро, что увеличивает общую сумму военной поддержки Вооруженных Сил Украины до 2,5 млрд евро", - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на военную помощь для Украины Совет ЕС одобрил в конце мая. Предыдущие транши помощи ЕС согласовали 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

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Темы: ЕСУкраинаоружиеденьги
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