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Оккупанты пытались продвинуться на Херсонщине, но понесли потери – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 18:34
Оккупанты пытались продвинуться на Херсонщине, но понесли потери – сводка Генштаба
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

В Херсонской области российские войска пытались продвинуться, но понесли потери и хаотично отступили.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Вражеские обстрелы зафиксированы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котляревого, Поляны, Таврического и Николаева. Украинские защитники тоже в долгу не остаются.

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Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Оккупанты нанесли авиаудар возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Пруд – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил".

Детали: На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного.

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Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова, уже традиционно, без всякого успеха.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.

Украинские воины в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. Оккупанты, с потерями, отошли.

На Бахмутском направлении противник обстрелял украинские войска возле Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого, Травневого и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.

Значительными потерями и отступлением завершились для врага попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорье.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Зализнычне, Чаривне, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках российские оккупанты еще и ведут воздушную разведку БПЛА.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы сел Гай Черниговской области и Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпаново.

Темы: ГенштабвойнаХерсонская область
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