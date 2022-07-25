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Оккупанты угрожают запретить гривню на Херсонщине

Роман ПетренкоПонедельник, 25 июля 2022, 10:56

Оккупационные "власти" Херсонской области запланировали отменить из оборота украинскую гривню.

Источник: кремлевское издание ТАСС со ссылкой на оккупанта Кирилла Стремоусова

Прямая речь Стремоусова: "Украинская гривня будет выведена из оборота на территории Херсонской области.

В регионе будет ходить только российский рубль".

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Темы: Херсонская областьоккупациявалюта
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