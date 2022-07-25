Оккупанты угрожают запретить гривню на Херсонщине
Понедельник, 25 июля 2022, 10:56
Оккупационные "власти" Херсонской области запланировали отменить из оборота украинскую гривню.
Источник: кремлевское издание ТАСС со ссылкой на оккупанта Кирилла Стремоусова
Прямая речь Стремоусова: "Украинская гривня будет выведена из оборота на территории Херсонской области.
В регионе будет ходить только российский рубль".
Читайте также: Рублю здесь не место. Может ли Россия вытеснить гривну с оккупированных территорий?