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Польша передала Украине танки PT-91 Twardy

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 11:30
Польша передала Украине танки PT-91 Twardy
танк PT-91 Twardy. фото из ТГ Ермака

Спикер Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил о передаче Украине польских танков PT-91 Twardy.

Об этом он сказал каналу Wolski o Wojnie в интервью Ярославу Вольскому, политологу и аналитику по вопросам армии и обороны, пишет "Европейская правда".

Платек говорил о том, что Польша восполнит пробел, образовавшийся из-за передачи танков Украине, поставками танков из Южной Кореи.

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"Пробел в более чем 200 танков Т-72, ​​пробел в определенном количестве PT-91, по нему я не могу сказать количество, будет заполнен полностью, и даже с удвоенной силой, потому что это танки гораздо более высокого уровня качества", - сказал Платек.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале также сообщил, что танки PT-91 Twardy от Польши уже в Украине.

О каком количестве танков идет речь, не говорят.

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PT-91 Twardy – польская модернизация танка Т-72. Он был разработан в 90-е годы. Машины этой версии имеют более мощный двигатель, модернизированную систему управления огнем и динамическую броню.

Как сообщалось, Польша планирует закупить у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков.

В марте польский Сейм принял закон "О защите Отечества", предусматривающий увеличение расходов на оборону и увеличение численности армии почти в три раза.

Темы: Польшаоружиевойна
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