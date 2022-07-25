В Украину прибыли первые ЗСУ Gepard из Германии

Германия начала поставку зенитных самоходных установок Gepard в Украину.

Об этом в эфире единого телемарафона в понедельник рассказал министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы десятки тысяч патронов. Мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня заехали в Украину. Они сегодня уже в распоряжении Вооруженных сил Украины", - сказал Резников.

В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ЗСУ Gepard.

Снабжение боеприпасов для "Gepard" ранее считалось проблемой, поскольку было доступно лишь немногим менее чем 60 тысяч 35-мм снарядов.

Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Впрочем, в реальных условиях он стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. После нескольких недель усилий офис немецкого правительства совместно с Министерством обороны Норвегии нашли производителя, который может производить дополнительные боеприпасы.

Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.