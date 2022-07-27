Россияне поливали огнем Харьковскую, Луганскую и Донецкую области – сводка ОВА

Николаев и Харьков снова подверглись обстрелам, неспокойно в Сумской и Днепропетровской областях, российские войска продолжают штурмовать Луганскую область и атаковать Донецкую.

Источник: данные областных администраций по состоянию на 08:00 среды 27 июля

Детали: Харьковская область: по состоянию на 04:35 в Харькове в Индустриальном районе в результате обстрела горели несколько автомобилей. Частично разрушено здание объекта критической инфраструктуры.

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Утром в Чугуевском районе было попадание в лесной колледж. В результате обстрела частично разрушено трехэтажное административное здание. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Вечером были также попадания по Харьковскому району – Черкасская Лозовая и Циркуны. Горели частные дома. Без пострадавших.

В течение суток обстреливали Богодуховский и Чугуевский районы, повреждены жилые дома, в Золочеве – помещение фермерского хозяйства.

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Сумская область: в течение суток враг производил обстрелы пограничных общин Сумщины.

В Краснопольской и Эсманской общинах – обстрелы во вторник вечером, в обоих случаях – без жертв.

Ночью враг обстреливал Великописаревскую и Глуховскую общины из минометов и "Градов". Без жертв и разрушений.

Луганская область: россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты. Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники.

ВСУ остановили штурмовые намерения россиян на шести участках. Оккупанты вынуждены были отойти, в частности, в районе Верхнекаменского.

Донецкая область: за сутки обстреляны Соледар, Авдеевка, Бахмут, Северск, с.Веселе, с.Опытное, с.Первомайское.

На протяжении ночи и утром россияне обстреляли Горняк, пгт Кураховка и пгт Острый вблизи Курахово; с. Яблоновку Краматорского района.

В Бахмуте в результате обстрелов повреждена гостиница и другие здания, по предварительной информации, пострадали.

Идет интенсивный обстрел Красногоровки.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

За сутки в Донецкой области один человек погиб, один – ранен.

Николаевская область: в среду утром Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадание были в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный транспорт. Предварительно – без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

В Николаевском районе ночью обстрелам подвергся поселок Весняное Веснянской общины, в результате чего возник пожар хозяйственного здания. Также повреждены около восьми частных жилых домов и частный автотранспорт.

Баштанский район: ночью были обстрелы вне с. Широкое. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территорий и близлежащих населенных пунктов Березнеговатского общества по линии разграничения.

Также за прошедшие сутки под огнем оказались с. Лепетиха и с. Кавказ Березнеговатской общины. Информация о пострадавших отсутствует. Повреждены жилые дома.

Днепропетровская область: враг снова стрелял по Никопольскому и Криворожскому районам. В Никопольском районе под удары "Градов" попал город Марганец. Одна женщина ранена, госпитализирована. В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад, несколько торговых киосков и транспорт промышленного предприятия.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. В селе Большая Костромка повреждена электросеть. Людей не задело.

Херсонская область: ситуация в области и самом Херсоне сложная, за прошедшие сутки были слышны взрывы.

Каждый день выехать из области и въехать на Херсонщину становится сложнее.