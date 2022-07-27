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Германия одобрила продажу Украине 100 САУ PzH 2000

"Европейская правда"Среда, 27 июля 2022, 16:38
Германия одобрила продажу Украине 100 САУ PzH 2000
Фото: Wikipedia

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Еще 13 июля вицеканцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердил только сейчас. Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле.

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По словам представителя KMW, общая стоимость контракта на 100 самоходных артиллерийских установок для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).

Ожидается, что производство всех САУ будет продолжаться несколько лет, отмечает немецкий производитель. Он указывает, что процесс начнется немедленно, и хотя будет зависеть от поставок необходимых материалов, все его нюансы уже были согласованы с украинской стороной.

Напомним, Украина уже получила от Германии несколько PzH 2000. Они числятся одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.

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Ранее стало известно о том, что Германия передала Украине три обещанных реактивных системы залпового огня MARS-II и три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

В последние недели Берлин не раз критиковали из-за медленных поставок оружия Украине, в частности из-за так называемой схемы кругового обмена. Немецкие чиновники сами признавали проблемы со снабжением.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Темы: оружиеГерманияУкраинавойна
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