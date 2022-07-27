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Блинкен впервые с начала войны поговорит с Лавровым – не об Украине

Алена МазуренкоСреда, 27 июля 2022, 23:42

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым – это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Блинкена, он планирует обсудить с Лавровым "важное предложение", выдвинутое американской стороной несколько недель назад по освобождению двух незаконно задержанных в России граждан США – Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер.

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Уилана с 2018 года держат в российском СИЗО по обвинению в шпионаже, а Грайнер задержали в феврале этого года за якобы незаконный ввоз наркотиков – речь идет о каннабиоидном масле, которое спортсменка приобрела у США по рецепту.

Госсекретарь не уточнил, о чем идет речь, но, по данным источников CNN, президент Джо Байден поддержал идею обменять Уилана и Грайнер на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Кроме того, Блинкен хочет обсудить с Лавровым недавно подписанное соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна по Черному морю. Глава американской дипломатии подчеркнул, что "обсуждение Украины без Украины" с Лавровым не будет.

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Последний раз государственный секретарь США и министр иностранных дел России вели телефонные переговоры 12 февраля, за две недели до полномасштабного российского наступления на Украину. В Госдепе тогда сообщили, что Блинкен выразил Лаврову опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

Как сообщалось, Государственный департамент США ввел новый индикатор риска в рекомендациях по путешествиям – D, указывающий на риск возможного неправомерного задержания в странах пребывания. Индикатор был присвоен Венесуэле, Ирану, Китаю, Мьянме, Северной Корее и России.

Темы: СШАРосcияобмен
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