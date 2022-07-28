РФ усиливает контрразведку у границы с Украиной и добавляет силы на Запорожское направление – Генштаб

На 159 сутки полномасштабного вторжения России российские захватчики перебрасывают дополнительные подразделения на Запорожское направление и закрепляются вблизи села Вершина Донецкой области, защитники Украины отразили штурмовые действия на ряде направлений.

Источник: сводная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 четверга 28 июля

Дословно: "Основные усилия противник сосредотачивается на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для восстановления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

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Боевой, численный состав и характер действий группировки врага остаются без существенных изменений.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории республики Беларусь".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций подразделений, прибывших на ротацию.

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В целях уточнения позиций украинских войск, выявления системы противовоздушной обороны и контроля маскировки своих подразделений враг ведет воздушную разведку БпЛА.

На Северском направлении, по имеющейся информации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах.

Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного на Сумщине.

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново.

Враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек. Для уточнения положения украинских войск и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.

На Славянском направлении с целью поиска слабых мест в обороне украинских подразделений оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха не имели.

Артиллерийские обстрелы отмечены в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия по направлениям Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье украинские воины отбили и заставили оккупантов отступить.

На направлении Возрождение – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина.

Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк.

Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит перебрасывание дополнительных подразделений.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское.

Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В целях сковывания действий ВСУ враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибугского и Лупаревого.

Нанес авиаудар возле Новопетровки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. оккупанты понесли потери и отошли.