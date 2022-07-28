Британская разведка: контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты
Британская разведка утверждает, что в результате успешных ударов ВСУ российские войска на западном берегу Днепра стали очень уязвимыми.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
"Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Ее силы, вероятно, создали плацдарм южнее реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона" - говорится в обзоре.
Отмечается, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить минимум три моста через реку Днепр, на которые Россия полагается для поставок территорий, находящихся под ее контролем.
Один из них, 1000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе. 27 июля 2022 Украина ударила по нему снова, и очень вероятно, что сейчас переправа непригодна для использования, отмечают в британской разведке.
"49-я армия России дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой" - утверждают в Минобороны Британии.
Как отмечается, Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.
"Его потеря бы серьезно подорвала попытки России нарисовать оккупацию как успех" - говорится в обзоре.
Как сообщалось, Соединенные Штаты ожидают, что московские ставленники проведут фиктивные референдумы в целях аннексии части Украины.