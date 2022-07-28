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Производитель "Байрактар" передаст "польский" беспилотник Украине бесплатно

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 11:22

Турецкая компания Baykar передаст бесплатно "польский" беспилотник "Байрактар" Украине, а собранные в Польше средства на него будут потрачены на гуманитарные цели.

Об этом рассказал инициатор сбора средств в Польше, журналист Славомир Сераковский, пишет "Европейская правда".

Сераковский опубликовал письмо от совета директоров компании Baykar, в котором он выразил свое восхищение участием сотен тысяч поляков в сборе средств.

"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности… Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом", - говорится в письме.

Собранные в Польше 22,5 млн злотых по согласованию с украинской и турецкой сторонами будут направлены на гуманитарную помощь украинскому обществу, которое испытывает страшные жертвы.

Сераковский добавил: поскольку кампания собрала даже больше, чем планировала, то есть с избытком 1 800 000 злотых (плюс выручка от аукциона), эти средства будут перечислены на счет фонда Вооруженных сил Украины в Национальном банке Украины.

К концу недели, когда сбор будет окончательно закрыт, сумма может еще увеличиться.

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"Подводя итоги: в целом наша финансовая помощь Украине составляет около 50 млн злотых (10,6 млн долларов США)", - добавил Сераковский.

Напомним, акцию по сбору средств в Польше на "Байрактар" для Украины анонсировали 28 июня. Средства планировали собрать через месяц, но справились быстрее.

В Польше вдохновились успешными собраниями на беспилотники в Литве и Украине. Как "литовский" беспилотник, так и три "украинских" "Байрактара", на которые удалось собрать средства благотворителей, компания Baykar решила передать Вооруженным силам Украины бесплатно.

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Темы: байрактароружиеПольша
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