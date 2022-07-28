Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Об этом сообщило издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

Аналогичный документ был представлен в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия.

Однако право объявлять государство спонсором терроризма принадлежит Государственному департаменту.

Принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена, чтобы она добавила Россию в список государств-спонсоров терроризма, включающий Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные суммарные казни безвинных мирных жителей и попытались скрыть свои преступления массовыми захоронениями по всей Украине", – говорится в документе Сената.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма – иначе это сделает Конгресс.

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Напомним, Комитет по международным отношениям Сената США в резолюции призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.