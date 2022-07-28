Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 14:19
Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма
Фото MotionStudios

Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Об этом сообщило издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

Аналогичный документ был представлен в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия.

Реклама:

Однако право объявлять государство спонсором терроризма принадлежит Государственному департаменту.

Принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена, чтобы она добавила Россию в список государств-спонсоров терроризма, включающий Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные суммарные казни безвинных мирных жителей и попытались скрыть свои преступления массовыми захоронениями по всей Украине", – говорится в документе Сената.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма – иначе это сделает Конгресс.

Напомним, Комитет по международным отношениям Сената США в резолюции призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.

Темы: СШАРосcиявойнатерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
США
Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: