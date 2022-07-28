Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Об этом сообщило издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

Аналогичный документ был представлен в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия.

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Однако право объявлять государство спонсором терроризма принадлежит Государственному департаменту.

Принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена, чтобы она добавила Россию в список государств-спонсоров терроризма, включающий Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные суммарные казни безвинных мирных жителей и попытались скрыть свои преступления массовыми захоронениями по всей Украине", – говорится в документе Сената.

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Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма – иначе это сделает Конгресс.

Напомним, Комитет по международным отношениям Сената США в резолюции призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.