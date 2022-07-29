Сбор на "Армию дронов". Обращение Михаила Ткача (укр)

Друзі, вітаю!

Нещодавно я розпочав збір 5 000 000 гривень на "Армію дронів". Наразі вже зібрано 580 000 гривень.

"Армія дронів" — це важливий проєкт, започаткований Міністерством цифрової трансформації, Генеральним штабом Збройних сил України та Держслужбою спецзв'язку.

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Мета цього проєкту — забезпечити дронами українських військових.

За ці п'ять місяців ви неодноразово збирали або брали участь у зборах на дрони. На "мавіки", "матраси", "аутели" та інші літальні апарати, які не лише дозволяють захищати нашу країну, а й зберегти життя наших захисників.

ЗСУ потрібно стільки дронів, щоби щоразу, як втрачається один, можна було відразу використовувати наступний.

ВИДЕО ДНЯ

Це не просто збір. Цього разу йдеться про два цікаві лоти.

На початку червня у віці 83 років помер відомий український художник Анатолій Василенко, який створив безліч карикатур для часопису "Перець", газети "Kyiv Post" та є автором ілюстрацій до роману Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки".

"Ріг достатку"

Зі мною сконтактував член родини Анатолія Петровича Павло Якімчук і розповів історію про його улюблену роботу — "Ріг достатку".

Створена вона була у 2016-му році. На полотні ви можете побачити російську газову трубу та п'ятьох українських президентів.

Родина пана Василенка запропонувала передати мені цю картину для допомоги нашій армії. Виконую.

Другий лот — футболка нападника національної збірної Артема Довбика з того самого переможного матчу з Шотландією, в якому Артем забив гол. Футболка з автографами футболістів нашої збірної.

Футболка нападника національної збірної Артема Довбика

Переможців розіграшу обере алгоритм серед усіх учасників, які зроблять внесок розміром від 100 гривень.

Чим більший внесок, тим більше шансів на перемогу. Наприклад, якщо ви перерахуєте 1000 гривень, то ви десять разів опинитеся в системі в ході розіграшу.

Реквізити: 🔗Посилання для внесків: monobank.ua 💳Номер банківської картки: 5375 4112 0203 9363

Усі зібрані кошти будуть перераховані глобальній ініціативі UNITED24 для закупівлі дронів.

Неодмінно вказуйте свій контактний номер телефону в коментарі до внеску, якщо ви не є клієнтом Монобанку. Щоб ми змогли вам зателефонувати й передати картину та футболку.

Все буде Україна!