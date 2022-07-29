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Пытки оккупантами военного ВСУ: омбудсмен заявил о военном преступлении

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 12:19
ФОТО ЛУБИНЦА С ФЕЙСБУК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Офис генпрокурора относительно обнародованного видео пыток оккупантами военного ВСУ, также готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.

Источник: комментарий омбудсмена Дмитрия Лубинца

Прямая речь Лубинца: "Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я обратился в Офис генерального прокурора Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции.

Также сегодня мы готовим сообщение в Комитет против пыток ООН для организации срочного визита в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины, а также в Европейский комитет по предотвращению пыток, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (CPT).

Мы снова будем проводить консультации с Международным комитетом Красного Креста для усиления давления со стороны стран-мира относительно принуждения исполнения российской стороной обязательств в отношении военнопленных и доступа к ним представителей МККК для оценки состояния здоровья и условий содержания".

Детали: Лубинец подчеркнул, что пытки являются преступлением и им нет оправдания. Кроме того, действия российских военных являются военным преступлением согласно Римскому уставу Международного уголовного суда – исполнители и командиры должны нести ответственность за это.

Омбудсмен пообещал приложить максимум усилий для расследования, а также противодействия подобным преступлениям в будущем.

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По данным УП, ОГП в ближайшее время зарегистрирует по этому происшествию производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: Накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного - кастрирует его канцелярским ножом.

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Темы: войнаРосcияжертвыУкраина
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