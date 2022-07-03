ISW: Россияне захватят Луганщину в ближайшие дни, затем нацелятся на Северск

Россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Вероятно, потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к Славянску и Бахмуту.

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Отход украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск мгновенного окружения, украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут.

Украинские войска, вероятно, создадут угрозу российским наземным линиям коммуникации (GLOC), пролегающим от Белгорода к югу Харьковской области, с помощью переданной Западом артиллерии.

Как пишет ISW, украинские контратаки и активность партизан и дальше заставляют российские войска отдавать приоритет оборонным операциям вдоль южной оси.

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Напомним: Как сообщали в Нацгвардии, по состоянию на 2 июля возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не оцеплен.