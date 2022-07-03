Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Россияне захватят Луганщину в ближайшие дни, затем нацелятся на Северск

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 05:07
ФОТО: GETTY

Россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Вероятно, потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к  Славянску и Бахмуту.

Отход украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск мгновенного окружения, украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут.

Украинские войска, вероятно, создадут угрозу российским наземным линиям коммуникации (GLOC), пролегающим от Белгорода к югу Харьковской области, с помощью переданной Западом артиллерии.

Как пишет ISW, украинские контратаки и активность партизан и дальше заставляют российские войска отдавать приоритет оборонным операциям вдоль южной оси.

Напомним: Как сообщали в Нацгвардии, по состоянию на 2 июля возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не оцеплен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЛуганская областьРосcия
Главное сегодня

Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО

ВСУ отошли из Лисичанска после тяжелых боев

видеоВСУ показали идеальный тюнинг для российского танка

видеоРоссияне обстреляли Славянск, много убитых и раненых – мэр

фотоНа здание в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь" - The Insider

Лукашенко: Наше участие в "спецоперации" России мною определено давно

Все новости...
война
Донетчина: оккупанты за сутки убили 4 человека
Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска – Гайдай
Россияне обстреляли Днепропетровщину, обошлось без жертв
Последние новости
21:45
С 24 февраля из-за войны погибли 89 спортсменов и тренеров – Зеленский
21:40
Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев
21:33
Мелитопольского аэродрома как военной базы оккупантов уже не существует - мэр
21:30
Оккупанты до смерти замучили водолаза ЗАЭС – мэр Энергодара
20:48
В Копенгагене произошла стрельба в торговом центре, есть раненые
20:37
В ОП ответили Пескову о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия
20:35
"Русский мир" убил еще двоих детей в Донецкой области
20:15
В итальянских Альпах обрушился ледник: по меньшей мере, 6 погибших
20:11
Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО
19:56
Австралия дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин "Bushmaster"
Все новости...