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СМИ: В Мелитополе взрывы, говорят об ударе по занятому россиянами аэродрому

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 06:34
СМИ: В Мелитополе взрывы, говорят об ударе по занятому россиянами аэродрому
ФОТО: RIAMELITOPOL

Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются россияне.

Источник: мелитопольский портал "РИА Мелитополь" и российский пропагандистский сайт "РИА Новости"

Детали: По данным "РИА Мелитополь", речь идет о около 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 около 5 утра.

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"РИА Новости" пишут, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок". Утверждается, что первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5 утра.

 
ФОТО: t.me/riamelitopol
 
ФОТО: t.me/riamelitopol

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Темы: Запорожская областьМелитопольРосcиявзрыв
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