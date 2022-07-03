СМИ: В Мелитополе взрывы, говорят об ударе по занятому россиянами аэродрому

Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются россияне.

Источник: мелитопольский портал "РИА Мелитополь" и российский пропагандистский сайт "РИА Новости"

Детали: По данным "РИА Мелитополь", речь идет о около 15 взрывах в 3 часа ночи и 15 около 5 утра.

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"РИА Новости" пишут, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, по предварительным данным, обстреляли микрорайон Авиагородок". Утверждается, что первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5 утра.

ФОТО: t.me/riamelitopol

ФОТО: t.me/riamelitopol