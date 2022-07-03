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ВСУ нанесли десятки ударов и уничтожили военную базу россиян в Мелитополе – мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 08:52

В ночь на 3 июля Вооруженные силы вывели из строя одну из 4 военных баз россиян в Мелитополе, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в видеообращении

Прямая речь Федорова: "Нанесли более 30 ударов только по российской военной базе.

Также вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города".

Детали: По словам мэра, оккупанты пытаются подать все так, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Федоров заверил, что это неправда.

СМИ сообщают, что детонация на складах длится уже более двух часов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Ночью 3 июля сообщали о массированном ударе по аэродрому в Мелитополе, где базируются россияне.

Темы: МелитопольоккупацияВооруженные силывойна
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