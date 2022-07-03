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ВСУ нанесли десятки ударов и уничтожили военную базу россиян в Мелитополе – мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 08:52
ВСУ нанесли десятки ударов и уничтожили военную базу россиян в Мелитополе – мэр

В ночь на 3 июля Вооруженные силы вывели из строя одну из 4 военных баз россиян в Мелитополе, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в видеообращении

Прямая речь Федорова: "Нанесли более 30 ударов только по российской военной базе.

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Также вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города".

Детали: По словам мэра, оккупанты пытаются подать все так, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Федоров заверил, что это неправда.

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СМИ сообщают, что детонация на складах длится уже более двух часов.

Предыстория: Ночью 3 июля сообщали о массированном ударе по аэродрому в Мелитополе, где базируются россияне.

Темы: МелитопольоккупацияВооруженные силывойна
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