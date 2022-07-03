В российском Курске тоже слышали взрывы

В российском городе Курск ночью слышали взрывы, губернатор региона сообщил, что работала ПВО.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, российское пропагандистское издание RT со ссылкой на местных жителей

Детали: Жители Курска сообщали, что слышали ночью звуки взрывов. В соцсетях публиковали видео, на которых, как утверждается, снята работа систем ПВО в небе над городом.

Старовойт утром сообщил, что ПВО якобы сбили "два украинских беспилотника "Стриж"" на подлёте к Курску.

Он также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.

Губернатор Курской области РФ утверждает, что российская ПВО якобы сбила украинские беспилотники в небе возле Курска Фото Из Telegram Старовойта

Якобы сбитый украинский БПЛА Фото з Telegram Старовойта

Прямая речь губернатора Курской области: "Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет. К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан".

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