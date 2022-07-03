В российском Курске тоже слышали взрывы
В российском городе Курск ночью слышали взрывы, губернатор региона сообщил, что работала ПВО.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, российское пропагандистское издание RT со ссылкой на местных жителей
Детали: Жители Курска сообщали, что слышали ночью звуки взрывов. В соцсетях публиковали видео, на которых, как утверждается, снята работа систем ПВО в небе над городом.
Старовойт утром сообщил, что ПВО якобы сбили "два украинских беспилотника "Стриж"" на подлёте к Курску.
Он также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.
Прямая речь губернатора Курской области: "Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет. К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан".
Предыстория:
- Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде ночью была "серия громких звуков", в результате чего 3 человека погибли и 4 пострадали, частично разрушены 11 многоквартирных домов и 39 частных домов.