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Россияне обстреляли Славянск, много убитых и раненых – мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 июля 2022, 15:20
Россияне обстреляли Славянск, много убитых и раненых – мэр
фото: getty images

Российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области, власти сообщают о многих убитых и раненых.

Источник: мэр Славянская Вадим Лях в Facebook, "Суспільне", "Дом"

Прямая речь Ляха: "Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время.

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Много убитых и раненых".

Детали: По словам мэра, в городе сейчас около 15 пожаров.

Представитель Донецкой ОВА сообщила СМИ, что в результате обстрела российскими войсками Славянска — 6 погибших и 15 раненых.

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Также россияне нанесли удар тремя ракетами по Краматорску, уничтожена гостиница, повреждена дорога в жилом массиве.

Телеканал "Дом" сообщает, что вследствие обстрелов загорелся городской рынок.

В городе также зафиксировали несколько попаданий, в том числе по частному сектору.

Темы: СлавянскобстрелРосcиявойна
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