Россияне обстреляли Славянск, много убитых и раненых – мэр
Воскресенье, 3 июля 2022, 15:20
Российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области, власти сообщают о многих убитых и раненых.
Источник: мэр Славянская Вадим Лях в Facebook, "Суспільне", "Дом"
Прямая речь Ляха: "Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время.
Реклама:
Много убитых и раненых".
Детали: По словам мэра, в городе сейчас около 15 пожаров.
Представитель Донецкой ОВА сообщила СМИ, что в результате обстрела российскими войсками Славянска — 6 погибших и 15 раненых.
ВИДЕО ДНЯ
Также россияне нанесли удар тремя ракетами по Краматорску, уничтожена гостиница, повреждена дорога в жилом массиве.
Телеканал "Дом" сообщает, что вследствие обстрелов загорелся городской рынок.
В городе также зафиксировали несколько попаданий, в том числе по частному сектору.