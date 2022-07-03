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Суд Израиля отменил требование о визах для украинцев, Зеленский отреагировал

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 16:42
Суд Израиля отменил требование о визах для украинцев, Зеленский отреагировал
фото Pixabay

В Израиле Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил приказ министра внутренних дел Айелет Шакед, который обязывал граждан Украины получать визы для въезда в Израиль.

Источник: The times of Israel, президент Владимир Зеленский в Twitter

Детали: Согласно решению, теперь украинцам не нужна виза для посещения Израиля сроком до трех месяцев.

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В марте Шакед заявила, что Израиль позволит остаться примерно 20 тысячам украинцев, которые находились в стране по туристическим визам или нелегально до российского вторжения. Она также сказала, что Израиль выдаст визы еще 5 тысячам беженцам.

Однако Высший суд справедливости пояснил, что его решение не лишает министра внутренних дел полномочий решать, кто может въехать в страну в соответствии с положениями закона, или ее права отказывать гражданам Украины во въезде в страну в индивидуальном порядке по ее усмотрению.

Иск в суд подала юридическая фирма "Томер Варша", которая специализируется на иммиграционном праве и помогает украинцам въехать в страну.

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Вместе с тем, президент Владимир Зеленский приветствовал решение Верховного суда Израиля, обязывающее правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины.

"Верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: 15 марта правительство Израиля приостановило действие безвиза для украинских граждан и ввело обязательную регистрацию через электронную систему мониторинга.

Темы: Израильвизы
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