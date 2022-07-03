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Мелитопольского аэродрома как военной базы оккупантов уже не существует - мэр

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 21:33
взрывы в Мелитополе. фото из Телеграмм

Городской голова Мелитополя Иван Федоров говорит, что воскресными обстрелами ВСУ уничтожена военная база оккупантов на Мелитопольском аэродроме.

Источник: Федоров в эфире национального телемарафона 3 июля

Прямая речь: "Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует: с трех утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, после второго массированного обстрела - в шесть утра - они начали эвакуировать всю уцелевшую технику.

Это делали сегодня до 9-10 утра, а после этого не было уже ни одного человека на воинской части нашей транспортной авиации, которая была захвачена рашистами. Надеемся, что они больше никогда туда не вернутся".

Детали: По словам Федорова, еще несколько часов после утренних обстрелов на этой базе была детонация, но, к счастью, не пострадал ни один гражданский житель.

Российских захватчиков же, по данным мэра, пострадало несколько десятков.

Кроме того, Федоров сообщил, что вечером был еще один обстрел неподалеку от Мелитополя в пгт Мирное, где враги также захватили территорию бывшей военной базы. После этого россияне также начали вывозить оттуда свою технику.

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Темы: Мелитопольоккупация
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