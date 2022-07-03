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Россияне второй раз за день обстреляли Краматорск: ранена женщина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 22:21
Россияне второй раз за день обстреляли Краматорск: ранена женщина
ФОТО С FACEBOOK ГОНЧАРЕНКО

В результате обстрела Краматорска в Донецкой области в воскресенье вечером ранена женщина, повреждены дома и школа.

Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK ГОНЧАРЕНКО

Дословно: "Снова "смерч" по Краматорску. Били по частному сектору и спальным районам города.

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Ранена женщина, получили повреждения частные дома, многоквартирные и школьное заведение".

Детали: Мэр добавил, что на месте работают взрывотехнические службы.

 

Что предшествовало: Российские оккупанты в воскресенье уже обстреливали Краматорск из РСЗО "Смерч". Одна из ракет разрушила гостинично-жилой комплекс "Комфорт Парк Отель". Еще две ракеты попали в дорогу в жилом районе.

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Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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