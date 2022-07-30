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Норвегия передала Украине 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 15:32

Правительство Норвегии сообщило о передаче Украине 14 легкобронированных автомобилей IVECO LAV III.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии.

Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных автомобилей IVECO LAV III. Эти транспортные средства имеют хорошую мобильность и защиту, и относятся к тому же типу, который использовали норвежские силы в Афганистане" - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на автомобиле есть запрос со стороны украинских властей, они поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, ПЗРК и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 1 июля посетил Украину, где побывал в разрушенных Россией городах и пообещал предоставить 10 миллиардов крон помощи.

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Темы: НорвегияУкраинаоружие
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